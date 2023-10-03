هنأ محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، جموع الشعب المصري؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى انتصار أكتوبر المجيد، قائلا بمناسبة ترشح الرئيس السيسي للرئاسة في تلك الذكرى: «نحن من انتصار إلى انتصار».



وأثنى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، على استعراض مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»؛ كشف حساب الحكومة أمام الرأي العام المصري في إطار من الشفافية والصراحة المطلقة، قائلا: «عمرنا ما شاهدنا كشف حساب بهذا الشكل والشفافية».



وأضاف أن الدولة المصرية شهدت نقلة نوعية بمختلف المجالات منذ 2014 إلى اليوم، معقبا: «الرئيس استعرض الحقائق وقال: (أنا أخوكم ومكذبتش عليكم.. احنا بتبني دولة جديدة)؛ مفيش أروع ولا أجمل من كدا».



وأشار إلى مساهمة المشروعات القومية في انخفاض نسب البطالة من 12 % إلى 6 %، قائلا: «لولا المشروعات لتضاعفت أعداد البطالة، في وقت من الأوقات قعدنا ندور على عمال ومعدات؛ ملقناش قالو لنا كلها في العاصمة الإدارية».



ولفت إلى استيعاب بعض الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجيدة 40 ألف عامل، معقبا: «خلينا منصفين الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع؛ لا ينكرها إلا جاحد، والمصريون اثبتوا بنزولهم إلى الميايدين والساحات ذلك، واتحاد العمال أول من ناشد الرئيس أن يكمل مسيرته معنا».



وثمن جهود الرئيس في إحياء صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة وذلك بضخ مئات المليارات، فضلا عن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بعد أن ظلت مهملة عقود طويلة مختتما: «لازم نبص على الإنجازات بقلب مفتوح».