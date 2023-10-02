الكرملين: أي سياسي يعارض الاتحاد الأوروبي يتهم بموالاة روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الاثنين، إن أي سياسي يتعارض توجّهه مع الاتحاد الأوروبي يُتهم بموالاة روسيا.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو، تعليقًا على نتيجة الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، التي فاز بها رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو وحزبه "الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي"، وسط ادعاءات توجّه له بأنه مؤيد لروسيا"، وفقا لوكالة الأناضول.



وقال بيسكوف: "هناك مجموعة كاملة من السياسيين في أوروبا يُطلق عليهم "المؤيدون لروسيا".



وتابع: "نواجه الآن وضعا حيث إن أي سياسي في القارة الأوروبية يميل إلى التفكير في سيادة بلاده، ويحمي مصالح بلاده، يُصنف على الفور مؤيدًا لروسيا.. هذا أمر سخيف".



وبالنسبة لتجنب الولايات المتحدة إغلاق الحكومة من خلال تمرير مشروع قانون يوقف المساعدات لأوكرانيا، قال بيسكوف إنه أمر "مؤقت.. الولايات المتحدة ستواصل بالطبع مشاركتها في هذا الصراع".



وفيما يتعلق بالقيود الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المواطنين الروس، والتي تحظر دخول السيارات التي تحمل لوحات روسية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، اعتبر بيسكوف أنها "سخيفة تمامًا".



وقال إنه سيكون لمثل هذه القرارات تأثير سلبي على العلاقات الروسية الأوروبية "التي هي بالفعل في حالة يرثى لها".



وقال إن رد موسكو المحتمل يجب أن يمثل "ما هو أفضل لروسيا، ولا ينبغي أن يكون كل مرة رد الفعل مشابهًا للفعل".



يشار إلى أن الحظر المفروض على دخول السيارات الروسية ساري المفعول في بلغاريا وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، واعتبارًا من 3 أكتوبر الجاري سيُفرض في النرويج.