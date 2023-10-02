الرئيس الجزائري يقيل رئيس سوناطراك ويعين بديلاً

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مهام توفيق حكّار، الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الحكومية للمحروقات، وعيّن بديلا له.



جاء ذلك، بحسب ما أورده اليوم التلفزيون الرسمي في الجزائر، الذي أشار أن تبون عيّن رشيد حشيشي رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة سوناطراك خلفا لـ "حكار" الذي شغل المنصب منذ 2020.



ولم يقدم التلفزيون الجزائري الرسمي تفاصيل أكثر حول القرار، وفقا لوكالة الأناضول.



وعُيّن حكار على رأس سوناطراك في فبراير 2020 خلفا لكمال الدين شيخي، الذي أنهيت مهامه من طرف تبون، بعد أسابيع بعد وصوله الرئاسة في انتخابات ديسمبر 2019.



وحشيشي سبق له أن قاد شركة النفط الجزائرية بين أبريل ونوفمبر الماضي 2019.



وتأسست شركة سوناطراك عام 1963، وتعود ملكيتها بشكل كلي للدولة الجزائرية، وتختص في البحث وإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات (نفط وغاز).



وتحصي سوناطراك الشركة الأم، أكثر من 40 ألف موظف، ويصل العدد إلى أكثر من 130 ألفا باحتساب جميع فروعها التي يفوق عددها 120، وتنتج أكثر من 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.



وبلغ صافي أرباح الشركة خلال العام الماضي، 10.2 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات في 2021.