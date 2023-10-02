الأهلي يواجه بريميرو الأنجولي في بطولة إفريقيا لسيدات اليد

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين مع فريق بريميرو الأنجولي، في ختام مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو.

من المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبات بشكل مناسب في ظل قوة الفريق المنافس.

وتضم قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.