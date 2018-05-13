محافظ سومطرة الغربية يفرج عن معونات من الأرز لتحقيق استقرار الأسعار

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أمر محافظ إقليم سومطرة الغربية في إندونيسيا " ماهيلدي أنصار الله " بالإفراج عن مساعدات من الأرز وتوزيعها في محاولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الغذاء المرتفعة في المنطقة بسبب ظاهرة "ال نينو".

ونقلت وكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية عن المحافظ قوله اليوم الأحد إن "معونات الأرز تستهدف تحقيق استقرار إمدادات الغذاء والأسعار من خلال زيادة وصول المنتجين والمجتمع كمستهلكين إلى الأسواق".

وجاءت تصريحات ماهيلدي لدى إطلاق عملية توزيع مساعدات الأرز بعد الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس إقليم سومطرة الغربية.

وأوضح أن الحكومة الإقليمية اتخذت إجراءات استباقية لتحقيق استقرار إمدادات المواد الغذئية وأسعارها على مستوى المجتمع.