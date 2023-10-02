وزير التموين: الرئيس السيسي وجهني قبل جائحة كورونا بوصول الاحتياطي الاستراتيجي لـ6 أشهر

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهه قبل جائحة كورونا أن يصل الاحتياطي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الرئيس السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لرفع الاحتياطات الاستراتيجية، موضحا أن الرئيس كان لديه رؤية استباقية لاحتمالات أكثر تعقيدا.

وأشار إلى أنه مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية شهدت أسعار القمح ارتفاعا كبيرا، موضحا أنه لو لم يكن هناك احتياطي استراتيجي لتعرضت الدولة لهزات غير مسبوقة، وتكلفت الدولة موازنات غير مسبوقة.

وأفاد بأن الدولة لم تستورد قمحا في أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الماضي بفضل وجود احتياطي استراتيجي.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.