مسئول لبناني ينفي وجود مخطط إرهابي لتفجير أعمدة قلعة بعلبك

نفى مسئول لبناني، اليوم الإثنين، ما يتداول بشأن معلومات أمنية عن وجود مخطط إرهابي لتفجير أعمدة قلعة بعلبك شرق البلاد.

وقال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم: "يتداول البعض خبرا عن معلومات أمنية حول نية جماعات إرهابية تفجير أعمدة قلعة بعلبك".

وأضاف: "هذا الخبر عارٍ من الصحة ولا أساس له، وسبب تداوله هو النجاح المدوّي للموسم السياحي في بعلبك لهذا العام، والأعداد الكبيرة للسياح ولا سيما الأجانب منهم والمطلوب ترويعهم".

وتابع خضر "اتركوا بعلبك بسلام"، مؤكدا عدم صحة ما يُروّج عن تفجيرات إرهابية في بعلبك.

وأضاف: "تواصلنا مع الأجهزة الأمنية التي أكدت عدم وجود معطيات بهذا الصدد، وما حصل يندرج تحت إطار تدمير الموسم السياحي".

وذكرت صحيفة "النهار" المحلية، في عددها اليوم، أن مرجع أمني تلقى "تقريراً خطيراً يُفيد بوجود مخطّط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثنيّاً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى حزب الله في عقر داره".