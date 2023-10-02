 زلزال قوي وهزة تابعة يضربان جزيرتي بونين وإيزو في اليابان - بوابة الشروق
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زلزال قوي وهزة تابعة يضربان جزيرتي بونين وإيزو في اليابان


نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 10:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 10:02 ص
ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، جزر بونين اليابانية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقد تلت ذلك هزة أرضية بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت جزر "إيزو" جنوب العاصمة اليابانية طوكيو، وكانت على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال أو الهزة الأرضية.

يذكر أن اليابان تقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية، وتشهد سنويا أكثر من 20 بالمائة من الهزات الأعنف في العالم.

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