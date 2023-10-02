الرئيس السيسي عن الانتخابات الرئاسية: لا أبادر إلا باستدعاء المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسئولية الدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع، اليوم الاثنين.

وأضاف: «كما تعهدت معكم منذ عشر سنوات.. فأنا لا أبادر إلا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعا واختلاف دون تجاوز أو تجريح».

وأشار إلى أنّه كمواطن مصري كانت سعادته بهذا التنوع في المرشحين الذين بادروا بتولي المسئولية، متابعا: «لهم مني كل التقدير».

واختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت استعراض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.