قطر تدين بشدة حرق نسخة من القرآن في السويد

أدانت دولة قطر بشدة قيام متطرف في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية، واعتبرت أن هذه الواقعة الشنيعة عملا تحريضيا مدبرا يتعمد إثارة الرأي العام وتأجيج مشاعر المسلمين، وطالبت السلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية ، في بيان اليوم الأحد ، من أن السماح مجددا بالتعدي على المصحف الشريف بذريعة حرية التعبير يؤجج الكراهية والعنف، ويهدد قيم التعايش السلمي،بحسب وكالة الأنباء القطرية(قنا).

وشددت الوزارة على رفض دولة قطر التام لكافة أشكال خطاب الكراهية المبني على المعتقد أو العرق أو الدين، كما حذرت من أن حملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب "الإسلاموفوبيا" شهدا تصعيدا خطيرا باستمرار الدعوات الممنهجة لتكرار استهداف المسلمين في العالم.

وجددت وزارة الخارجية دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.

يشار إلى أنه تكررت حوادث حرق القرآن في السويد مما أدى إلى إدانات من العالمين العربي والإسلامي.

ودعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية" مع السويد على خلفية حرق المصحف.