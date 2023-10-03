تعيين ابنة رئيس جمهورية الشيشان نائبة لرئيس حكومة البلاد

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف عن موافقته على تعيين ابنته عائشة قديروفا نائبة لرئيس حكومة البلاد.

وستكون عائشة قديروفا، التي كانت تتولى منصب وزيرة الثقافة في الشيشان في الفترة الأخيرة، مسؤولة عن السياسات الاجتماعية،بحسب قناة"أر تي عربية "الروسية اليوم الاثنين.

وأشار رمضان قديروف في منشور على "تلجرام"، إلى أن رئيس حكومة الجمهورية مسلم خوتشييف تقدم بمقترح تعيين عائشة قديروفا نائبة لرئيس الحكومة، وإلى أنه وافق على المقترح.

ومن المقرر أن يتولى نائب رئيس الحكومة الشيشانية موسى دادايف منصب وزير الثقافة بدلا من عائشة قديروفا.

يذكر أن عائشة قديروفا البالغة 24 سنة من العمر أصبحت وزيرة الثقافة في الشيشان منذ عام 2021.