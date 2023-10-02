استعرض الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مجهودات الدولة المصرية لتطوير القطاع الصناعي في مختلف النواحي، مشيرًا إلى إقامة بنية تحتية صناعية لم تكن موجودة من قبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الاثنين، أن «الحكومة وضعت خريطة صناعية؛ تحدد المشروعات الصناعية التي تحتاج الدولة النمو فيها».

ولفت إلى حرص الدولة على إيصال المرافق العامة بالكامل إلى المناطق الصناعية المختلفة، مشيدًا بدورها في بناء شبكة طرق تُمكن المصانع من إيصال منتجاتها إلى مختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية.

وأشار إلى إنشاء 13 ميناء جديدًا؛ الأمر الذي يساهم في انفتاح مصر على العالم وتصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، مثمنًا ما شهدته منظومة الصادرات من تطوير في الفترة الأخيرة.

وأشاد بإجراءات دعم الصناعة، ومنها الإعفاء الذي منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى مدها لمدة 10 سنوات لو كان الأمر مرتبط بصناعات استراتيجية أو صناعات محددة تحتاجها الدولة.

وتحدث عن النقلة النوعية التي أحدثتها مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة المصرية، مضيفًا أنها «حركت القوى العاملة في القرى والنجوع، وشغّلت شباب الخريجين، وطورت آداءهم، ومنحتهم تمويلا لإقامة مختلف المشروعات».

وطالب بتعميم المبادرة على مستوى المشروعات الكبيرة، بدلًا من عملها فقط على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، معقبًا: «تلك الآلية يجب أن تعمم، فهذه طريقة محترمة للتعامل مع المصنع والمستثمر».

وأكد أن الدولة المصرية شهدت نقلة كبيرة، بفضل جهود القيادة السياسية المعنية بالأمر والواعية، مختتمًا: «هناك دقة كبيرة في اختيار الرئيس السيسي للألفاظ والأرقام، وهو يتابع بشكل دقيق ما يحدث على أرض مصر من الشرق إلى الغرب والشمال والجنوب».