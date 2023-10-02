وزير الداخلية: تجربتنا في مراكز الإصلاح والتأهيل تم اعتبارها رائدة على المستوى الدولي

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن تجربة مصر في مراكز الإصلاح والتأهيل تم اعتبارها على المستوى الدولي على أنها رائدة.

جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

وأضاف أنه تم استقبال وفود عربية وأجنبية للإطلاع على التجربة المصرية ونقلها لبلدانها، سواء من الناحية الإنشائية أو من خلال البرنامج وكيفية استقبال النزيل منذ بداية عقوبته، وكيفية خروجه عنصرا صالحا في المجتمع.

وأشار إلى أن ريادة هذه التجربة سببها أن نتائجها التي كانت مرجوة تحققت بشكل أسرع مما كان متوقعا.

واختتم مساء الاثنين، فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي سلط الضوء على إنجازات الدولة في مختلف المجالات طوال تسع سنوات، واختتمه الرئيس السيسي بإعلان ترشحه في انتخابات الرئاسة.