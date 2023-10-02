

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن القطاع الصحي شهد إنجازات كبرى على مدار السنوات التسع الماضية، مشيرا إلى نجاح المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية الجديدة في سد الفجوة بهذا القطاع.



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين، إلى استعراض مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»؛ مسيرة التطور والإنجازات الضخمة التي تحققت على الأصعدة كافة السياسية والخارجية والأمنية في ضوء رؤية الدولة الشاملة القائمة على أسس علمية وفنية لبناء الدولة المصرية.



وأضاف أن المبادرة الرئاسية استطاعت تغطية جميع مناح الحياة من الخدمات السكنية والصحية والتعليمية على مستوى الاتجاهات كافة، مثمنا مشاركة الرئيس السيسي بالمؤتمر، قائلا: «تعليقات الرئيس رائعة تعبر عن الفكر الاستراتيجي والوطني الرائع».



وعلى صعيد القطاع الصحي، أشار إلى تحقيق الدولة إنجازات بشأن القضاء على قوائم الانتظار وتطبيق التأمين الصحي الشامل وتطوير وتحسين أداء مستشفيات التأمين الصحي التي تغطى حوالي 69 % من المواطنين المصريين، فضلا عن توفير الصناعات الاستراتيجية والدوائية في إطار الاستفادة من تجربة جائحة كوفيد 19.



وأضاف أن مصر استطاعت أن تصنع تجربة رائدة وفريدة في مواجهة أزمة جائحة كورونا، قائلا: «أنا اعتز جدا بتجربة مصر الرائدة في مواجهة جائحة كورونا؛ لأنه كان درس وطني كبير بفضل دعم وتوجيهات الرئيس السيسي قبل انتشار الجائحة، فالاستعدادات كانت رائعة وكبيرة مكنتنا من تجاوز هذه المرحلة».



وبشأن توجه الدولة نحو إنشاء مصنع لإنتاج البلازما، قال إن البلازما أحد عناصر الدم وتشكل حوالي 55 % من مكوناته، موضحا أنه أهميته تتمثل في المحافظة على صحة وحياة المريض من خلال توفير منتج محلي ذات مستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى تجنب نقص سلاسل التوريد العالمية وتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، لافتا إلى الانتهاء من إنشائه عام 2026.