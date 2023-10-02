وزير الاتصالات: ربط المدارس وقرى حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، بالإضافة إلى ربط كل منازل حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة، لافتا إلى أنه يتم العمل على نشر الثقافة الرقمية في قرى حياة كريمة.

وأشار إلى أنه هناك استثمار يُقدر 150 مليار جنيه، فيما يتعلق بإحلال شبكات النحاس واستخدام شبكات الألياف الضوئية بدلا منها خلال الفترة المقبلة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.