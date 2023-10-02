الرئيس السيسي محييا المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة: الاختلاف سنة الله في خلقه

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بالتنوع في المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي بادروا لتولي المسئولية، موجها لهم كل التقدير والاحترام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع، اليوم الاثنين.

وقال الرئيس: «الاختلاف سنة الله في خلقه، وحقيقة لا يمكن إنكارها والتنوع هو ثراء حقيقي يدل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء».

وأضاف: «والحق أقول.. أنني قد بذلت الجهد وصدقت العهد قدر ما استطعت وتجردت للوطن مخلصا له العمل والنوايا».

وأشار إلى أنه سيواصل العمل باستمرار أملا في أن ينال التوفيق من الله عز وجل.

واختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، وشهدت استعراض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.