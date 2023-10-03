مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي يتعهد بالاستمرار في التحول الأخضر

تعهد مفوض المناخ المكلف بالاتحاد الأوروبي فوبكه هويكسترا، بإكمال خطة الاتحاد لتقليص الانبعاثات إذا تم تعيينه في المنصب بشكل دائم كما تعهد بمزيد من الطموح على المستوى العالمي فيما يتعلق بالقضايا البيئية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هويكسترا، الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية في هولندا، قوله في جلسة استماع للجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي "أود أن أؤكد لكم أن الاستمرارية قائمة في الاتفاق الأخضر بأكمله.. في ملفي، أستهدف العمل سريعا لإتمام المفاوضات المعلقة".

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تعين هويكسترا مفوضا جديدا معنيا بالعمل المناخي بعدما استقال مواطنه فرانس تيمرمانس الشهر الماضي لقيادة تحالف اليسار الهولندي في الانتخابات.

وإذا تمت الموافقة على تعيينه من جانب البرلمان والدول الأعضاء، سيشرف هويكسترا على تنظيم العمل المناخي لتحويل الاتفاق الأخضر إلى حقيقة، وهو عبار عن استراتيجية لأوروبا لتسريع وتيرة خفض التلوث على مستوى الاقتصاد.