مراقبون عسكريون: من الممكن أن تشكل فاجنر تهديدا جديدا لأوكرانيا

من الممكن أن تشكل قوات مجموعة فاجنر الروسية الخاضعة لسيطرة الكرملين، تهديدا جديدا لأوكرانيا، بحسب ما ورد في آخر تقييم للمراقبين العسكريين.

ومن شأن "فاجنر" أن تشكل تهديدا لأوكرانيا، في حال عاودت الظهور كمنظمة عسكرية فعالة، أو أعيد تشكيلها كمنظمة كبيرة موحدة، ذات قيادة مركزية فعالة تديرها وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما ورد في تحليل أجراه المعهد الأمريكي لدراسات الحرب.

وكان المعهد قد ذكر في وقت سابق، أن فاجنر صارت لا تشكل تهديدا، بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة في أغسطس الماضي.

وجاءت وفاة بريجوجين بعد أن قاد تمردا لم يستمر سوى فترة قصيرة في الصيف، في أعقاب تصاعد التوتر بينه وبين القادة العسكريين الروس.