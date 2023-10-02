وزيرة الخارجية الألمانية تحيي في كييف ذكرى ضحايا الاحتلال النازي لأوكرانيا

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أحيت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين، ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بحق السكان اليهود التي تم ارتكابها عام 1941 إبان الاحتلال النازي لأوكرانيا.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كييف، زارت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر النصب التذكاري بابين يار.

وأضاءت الوزيرة الألمانية شمعة ووقفت صامتة أمام النصب التذكاري المركزي الذي يأخذ شكل شمعدان من سبعة فروع.

وقامت مديرة النصب التذكاري روزا تابانوفا بإجراء جولة توضيحية مفصلة عن الموقع للوزيرة التي لم تدل بتصريحات.

كان النازيون قتلوا أكثر من 33 ألف يهودي من رجال ونساء وأطفال في مضيق بابين يار الواقع على الحافة السابقة لمدينة كييف في 29/30 سبتمبر عام 1941.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين لقوا حتفهم في المنطقة إبان الاحتلال النازي لها في الحرب العالمية الثانية أكثر من 100 ألف شخص كان منهم، إلى جانب اليهود، أوكرانيون وغجر الروما وممثلون من مجموعات عرقية أخرى.