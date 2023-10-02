زيلينسكي: تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا سيساعد في إنهاء الحرب

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وذلك خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف.

وقال زيلينسكي اليوم الإثنين، إن عمليات القصف الروسي العنيف تعد برهانا على أن الإجراءات العقابية التي تبنتها أوروبا حتى الآن ليست كافية.

وطالب الرئيس الأوكراني بوجوب وقف أي شحنات تمكن روسيا من زيادة انتاجها من الأسلحة.

واستطرد: "من الواضح أن هذا من مصلحة ليس أوكرانيا فقط ، ولكن أيضا أي أحد حول العالم يرغب في انتهاء الحرب في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 22 فبراير 2022، 11 حزمة عقوبات آخرها في يونيو الماضي.

من ناحية أخرى أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن ثقته بتحقيق طموحات بلاده للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال في كييف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل "إنها مسألة وقت فقط".

وأضاف: "الجميع عاقد العزم على التحرك إلى الأمام بالسرعة القصوى".