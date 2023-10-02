أعلنت وزارة الأمن الإقليمية في المكسيك، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المتضررين جراء انهيار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو (ولاية تاماوليباس) إلى 60 شخصا، وفقا لآخر البيانات المحدثة.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان.

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"Devastating news from Ciudad Madero, Mexico. Our thoughts and prayers are with those affected by the tragic church collapse. 🙏🇲🇽 #CiudadMadero #Mexico #SafetyFirst" pic.twitter.com/MXJiveBjAN — cedric rathey (@ced2k23) October 2, 2023

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، جاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الأمن في تاماوليباس، نشر عبر منصة «إكس»: «تم الإبلاغ عن 10 قتلى و60 جريحا، منهم 23 في المستشفى، شخصان في حالة حرجة».

وأعرب حاكم تاماوليباس، أميريكو فيلاريال، عن تعازيه لأسر الضحايا والمجتمع المحلي، مؤكدا إرسال رؤساء وزارة الداخلية الإقليمية والحماية المدنية ووزارة الصحة لتنسيق جهود الإنقاذ.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، انهار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو الساحلية في ولاية تاماوليباس الجنوبية أثناء قداس.

ولم يعرف العدد الدقيق لأبناء الرعية وقساوسة الكنيسة، الذين كانوا داخل المبنى وفقًا لوزارة السلامة في الولاية، وتستمر عملية إزالة الأنقاض من مكان الحادث.