أعلنت وزارة الأمن الإقليمية في المكسيك، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المتضررين جراء انهيار سقف كنيسة في مدينة سيوداد ماديرو (ولاية تاماوليباس) إلى 60 شخصا، وفقا لآخر البيانات المحدثة.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار سقف الكنيسة، وتصاعد سحب من الدخان.

