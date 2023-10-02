الأردن يطرح فرصا استثمارية لاستكشاف واستخراج الصخر الزيتي

طرحت وزارة الاستثمار الأردنية، من خلال منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار في استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، حيث يعمل المستثمر على التطوير والاستثمار في أصول البنية التحتية وخلق فرص إنشائية جديدة وعوائد طويلة الأجل للمساهمين، جنبا إلى جنب مع حقوق الامتياز.

ووفق بيانات المنصة، التي أوردتها قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، يوجد أكثر من 18 موقعا معروفا للصخر الزيتي في الأردن، ومن أهم ثمانية مواقع هي (اللجون والسلطاني وجرف الدراويش والعطارت أم الغدران ووادي مغار وسواقه وخان الزبيب والثمد).

وبينت أن معظم توضعات الصخر الزيتي الرئيسية ذات الأهمية التجارية المثبتة تقع في وسط وفي جنوب الأردن، ويمكن الوصول إليها بسهولة عبر الطريق الصحراوي بين مدينتي عمان والعقبة، كما يتواجد الصخر الزيتي في مناطق وادي الذروة ووادي النعضية وإسفير المحطة وجبال غزيمه ووادي أبو الحمام وغيرها، ومعظم هذه المناطق تقع على مقربة من خدمات البنى التحتية اللازمة للاستثمار.

وأشارت البيانات إلى أن الصخر الزيتي يعرّف بأنه صخر رسوبي يكون فيه المحتوى العضوي (الكيروجين) غير قابل للذوبان في المذيبات العضوية، بل يشكل هيدروكربونات سائلة تشبه الزيت عند تعرضها لعملية التحلل الحراري، أي عند درجات حرارة تصل إلى 500-600 درجة مئوية.

ويمتلك الأردن موردًا محليًا كبيرًا من الصخر الزيتي، ووفقا للتقديرات، تتواجد رواسب الصخر الزيتي تحت الأرض في 60٪ من مناطق الأردن، وفق بيانات المنصة التي أشارت إلى أن الصخر الزيتي يشكل حلًا آمنًا وطويل الأجل لاحتياجات الأردن المتزايدة من الطاقة، ويشجع على تطوير صناعة محلية ذات تقنية متقدمة في الصخر الزيتي، كما يشكل وجود كمية كبيرة من الصخر الزيتي ضمن بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة فرصة فريدة ومجدية للمستثمرين.

وأكدت أنه عند إجراء العديد من الدراسات والمسوحات حول استخدام الصخر الزيتي في عدة مواقع في الأردن، جاءت نتائجها مشجعة وأشارت إلى أنه يمكن استغلال الصخر الزيتي في الأردن من خلال ثلاثة مسارات هي "تسخين الصخر الزيتي العميق لإنتاج الزيت، وتقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي لإنتاج الزيت، والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء".