وزير الري مناشدًا المواطنين: إلقاء المخلفات بالمجاري المائية يكبد الدولة المليارات

ناشد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في المجاري المائية؛ لأن تطهيرها يكبد الدولة المليارات.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الترع لم تكن قادرة على توصيل المياه إلى المزارعين قبل عام 2014، منوهًا بأن توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع لتأهيل الترع، ساعد في توصيل المياه إلى النهايات بشكل أسرع وبالوقت المناسب.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل 7200 كم، بتكلفة نحو 25 مليار جنيه، ليتبقى حوالي 1500 كم متر سيتم تأهيلها في المستقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بملف ترشيد المياه، أشار إلى أن الرئيس السيسي، قد وجه بترشيد استخدامات المياه، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال إعادة النظر إلى المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر الذي يستهلك نحو 11 ألف متر مكعب من المياه سنويا، وهو رقم كبير، منوهًا بأن الدراسات أظهرت أن الري بالتنقيط يزيد من الإنتاجية ويقلل من استخدام المياه.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.