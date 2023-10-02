البحرين تدين حرق نسخة من القرآن في السويد

أدانت البحرين قيام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من القرآن، بترخيص من السلطات المحلية في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" يوم الأحد أن وزارة الخارجية البحرينية أعربت عن استنكار وإدانة مملكة البحرين لقيام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، بترخيص من السلطات المحلية في المدينة، في عمل استفزازي لمشاعر المسلمين وإذكاء لخطاب الكراهية والتعصب.

وأكدت الوزارة على ضرورة التصدي لمثل تلك السلوكيات البغيضة التي تتناقض مع قيم التسامح والتعايش الإنساني والاحترام المتبادل بين كافة الأديان والمعتقدات.

يشار إلى أن حوادث حرق القرآن في السويد تكررت مما أدى إلى إدانات من العالمين العربي والإسلامي.