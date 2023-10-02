وزير الري: الدولة أنقذت قلعة قايتباي من الانهيار

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن قلعة قايتباي كانت في وضع خطر والصخرة التي قامت عليها كانت مهددة بالانهيار، إلى أن تدخلت الدولة على الفور والعمل على إنقاذها، وذلك من خلال عمل ممر لحماية القلعة وعودتها إلى شبابها، معقبا: «أدرك تماما ما أقول».

وأوضح خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك مرسى للمركب الزجاجي؛ نظرا لوجود آثار غارقة كان لا بد من احترامها، معربا عن أمنيته في أن يكون هناك فرصة ليفتتحه الرئيس السيسي في المستقبل القريب.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.