أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن قوات الدفاع المدني تواصل عمليات التبريد لمقر مديرية أمن الإسماعيلية، بعد السيطرة على الحريق الهائل الذي شب بمبني المديرية، فجر اليوم الاثنين.

وأشارت إلى دفع القوات المسلحة، بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين للموقع، مؤكدة أن المباني المحيطة لم تتضرر من الحريق.

وفي وقت سابق، تمكن فريق عمل رجال الحماية المدنية، بدعم من القوات المسلحة ومرفق قناة السويس، من إطفاء الحريق الهائل بمبنى المديرية بشكل كامل.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالإسماعيلية إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة وسؤال الشهود داخل مكان الحادث وأيضا المصابين بالمستشفيات.

- جهود الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

- رعاية المصابين

وأشار عبد الغفار إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ 12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، ويجري المتابعة.