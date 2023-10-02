شركة إيني الإيطالية تعلن عن اكتشاف حقل غاز في إندونيسيا

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف غاز من بئر التنقيب جينج نورث-1 في نورث جانال بي اس سي، على بعد 85 كيلومترا قبالة ساحل إقليم كالمنتان الشرقية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة قالت في بيان، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحقل المكتشف لديه نحو 5 تريليون قدم مكعب من الغاز، ومحتوى مكثفات يصل إلى 400 ألف برميل.

وأضاف البيان أن الاكتشاف الجديد يمكن أن يساهم في تأسيس مركز إنتاج جديد في الجزء الشمالي من كوتي باسين، يتم ربطه بمنشآت بونتانج للغاز الطبيعي المسال على ساحل إقليم كالمنتان الشرقية.