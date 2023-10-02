سلطت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الضوء على تعديل مقترح في لائحة الطيران بالهند يتضمن بندا يقضي بمنع الطيارين وطاقم الضيافة من استخدام العطور بسبب الكحول.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أنه من الصعب إيجاد خطوط طيران لا تعتبر قيادة طيار لطائرة تحت تأثير الكحول جريمة تستوجب الطرد، لكن لائحة مقترحة حديثا في الهند قد تتخذ إجراءً ضد الطيارين الذين يستخدمون العطور.

وأضافت "سي إن إن" أن المديرية العامة للطيران المدني في الهند، التي تشرف على قطاع الطيران في البلاد، اقترحت مؤخرا تحديثا للوائحها الداخلية فيما يتعلق باستهلاك الكحول.

وتابعت أنه بخلاف المشروبات الكحولية وغسول الفم الذي قد يتسبب في نتائج إيجابية لفحص نسبة الكحول في التنفس، تتطرق اللائحة المقترحة إلى العطور تحديدا.

وينص هذا الجزء على أنه "لا يجوز لأي فرد من أفراد الطاقم استهلاك أي دواء/تركيبة أو استخدام أي مادة مثل غسول الفم/جيل الأسنان/العطر أو أي منتج من هذا القبيل يحتوي على كحول، قد يؤدي هذا إلى اختبار إيجابي لتحليل النفس".

ويضيف: "يتعين على أي فرد من أفراد الطاقم الذي يخضع لمثل هذه الأدوية استشارة طبيب الشركة قبل الاضطلاع بمهمة طيران".

وفي حين يمكن أن تحتوي العطور على كميات ضئيلة من الكحول، فمن غير الواضح ما إذا كان رش العطور على الجسم يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية بفحص التنفس.

وبحسب "سي إن إن"، جرى التصديق على متطلبات السلامة الجوية الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني في أغسطس 2015، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة مطروحة للنقاش العام حتى 5 أكتوبر الجاري.

ومن وقت لآخر، كانت الثمالة بين الطيارين مشكلة في قطاع الطيران. وفي عام 2018، حكم على طيار بالخطوط الجوية اليابانية بالسجن عشرة أشهر بعدما أظهر اختبار التنفس الذي تم إجراؤه بعد وقت قصير من الإقلاع أن مستوى الكحول في دمه كان 9 أضعاف الحد القانوني.