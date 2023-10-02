الرئيس السيسي موجها بالتسويق الجيد للمشروعات: الناس بتتفاجئ إن الحاجة بتتعمل

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التسويق والتغطية الإعلامية لأي مشروع تنفذه الدولة، ليكون المواطن على علم به وإطلاع عليه.

وقال الرئيس خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «التسويق والتغطية الإعلامية لأي نشاط وأي مشروع بتعملوه أمر مهم جدا علشان الناس تعرفه.. الناس بتتفاجئ إن حاجة بتتعمل".

وأضاف: "لما الناس تتفاجئ.. فيه حد بس يقول كلمة غلط حتى لو بحسن نية.. مش هقول إنه سيئ النية أو عاوز يتهم حد .. لكن ده على أد عقله ومش بيفهم في الموضوع أو الشغلانة، فيقول مشروع سيوة كذا أو مشروع القاهرة الإسكندرية كذا، أو الطريق الساحلي أمام العلمين كذا.. والناس تاخد الكلمة ومواقع التواصل تشتغل".

وتابع: «مش عاوز أقول قصور.. لكن إحنا مش بنتكلم عن شغلنا رغم إن القنوات بتقدم (برامج) طبيخ كل يوم.. أنا آسف إني بقول كده.. كل القنوات بتقدم (برامج) طهي كل يوم.. طاب اطلعوا (مخاطبا المسئولين) قولوا شغلكم.. لو قولتلوا لأي قناة سواء خاصة أو تابعة للتلفزيون المصري هش هيرفضوا أبدا يسمعوا منكم».

واستكمل: «لما الناس تعرف مش هتهاجم لإنها عرفت.. الناس دايما بتتعامل مع الموضوع اللي متعرفوش».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.