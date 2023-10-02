وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية مستمرة في الدفاع عن مقدرات الوطن بقيادة الرئيس السيسي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر مقدمة على الذكاء الاصطناعي والاعتماد الكامل على النظم الرقمية باعتبارها أحد تحديات المستقبل، هذا إلى جانب وضع الحوكمة من خلال الإطار متعدد الأطراف حتى تتمكن من تأمين نفسها ضد مخاطر الأمن السيبراني وأوجه الجريمة المنظمة لاستغلال التطورات الرقمية.



وأكد خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الإثنين، أن الدبلوماسية المصرية مستمرة في الدفاع عن مقدرات الوطن ومصالحه في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي، منوهًا بأن السياسة الخارجية تواكب المتطلبات المستحدثة.



وذكر أنه تم العمل على تنمية القدرات الدبلوماسية العامة في إطار التواصل مع الإعلام والمراكز البحثية، والجامعات؛ للتعريف بالرؤية المصرية إزاء القضايا سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية.



ونوه بضرورة الدفاع عن الصورة الذهنية الإيجابية لمصر من خلال وسائل الإعلام، مثلما يحدث في مؤتمر حكاية وطن، مؤكدًا أهمية القوى الناعمة في مصر وتأثيرها سواء في العالم العربي.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.



ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات المهمة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.