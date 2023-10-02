أعلن 5 سياسيين من المعارضة في تونس، اليوم الاثنين، دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسهم منذ نحو ثمانية أشهر دون اتهامات ثابتة ضدهم.

وأصدر السياسيون عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي وخيام التركي ورضا بلحاج، الملاحقون في قضية التآمر على أمن الدولة، إعلاما بالإضراب من مقر إيقافهم بسجن المرناقية قرب العاصمة.

وكان القيادي جوهر بن مبارك من جبهة الخلاص الوطني، المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أسبوع.

وجاء في بيان للسياسيين الموقوفين، أن إضرابهم يأتي "احتجاجا على تواصل المهزلة القضائية التي تتذرع بها السلطة لحرمانهم من حريّتهم طيلة أشهر عديدة دون تقديم أي دليل على الإتهامات التي تم توجيهها لهم، وللمطالبة بإنهاء المظلمة المسلطة عليهم والإفراج عنهم".

وتتهم المعارضة ومنظمات حقوقية الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء وتلفيق تهم للسياسيين المنتقدين لسياساته.

ويقول الرئيس سعيد في خطاباته إنه يريد "تطهير" مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.