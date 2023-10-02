 بايدن يعتزم التواصل مع الحلفاء لطمأنتهم على دعمه لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يعتزم التواصل مع الحلفاء لطمأنتهم على دعمه لأوكرانيا

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 10:26 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 10:26 م
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم الاتصال بحلفائه لطمأنتهم على أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سوف يستمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قولها، إن بايدن قد يجري تلك الاتصالات في وقت مبكر من الغد.

ورفض المتحدثون باسم البيت الأبيض التعليق على تلك الأنباء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي باتت فيه المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار أمرا مهملا، حيث أقر النواب الأمريكيون إجراءات لتجنب إغلاق الحكومة، الأمر الذي أثار مخاوف بين بعض الحلفاء من احتمال تأثير ذلك على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال المراقب المالي في وزارة الدفاع (البنتاجون) مايكل ماكورد في رسالة إلى الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الجمعة الماضي، إن البنتاجون "استنفد تقريبا التمويل اللازم للمساعدات الأمنية المتاحة المخصصة لأوكرانيا" وإن هناك فجوة في التمويل ستؤخر أو ستحد من الاحتياجات العاجلة، ومن بينها ما يخص الدفاع الجوي والذخيرة.

وقال بايدن من قبل إنه يتوقع أن يفي رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بوعده وأن يؤمن الدعم لأوكرانيا.

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