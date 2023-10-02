تسعى مجموعة إيفرجراند الصينية للتطوير العقاري إلى استئناف تداول سهمها ببورصة هونج كونج غدا الثلاثاء، بعد توقف تداوله الأسبوع الماضي بعدما تم الاشتباه في ارتكاب مؤسس الشركة الملياردير، جرائم لم يُكشف عنها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقرير إفصاح للبورصة، اليوم الاثنين، قالت الشركة العقارية المتعثرة إنه لا توجد معلومات داخلية أخرى يجب الكشف عنها.

وجرى تعليق أسهم الشركة ووحدات تابعة لها، بما في ذلك مجموعة ايفرجراند للخدمات العقارية، الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من كشف مصادر مطلعة أن الشرطة قد ألقت القبض على مؤسس شركة العقارات العملاقة.

ووفقا لبيان الشركة، أخطرت السلطات في الصين إيفرجراند الأسبوع الماضي بأن رئيس مجلس الإدارة، هوي كا يان، يخضع "لتدابير إلزامية للاشتباه في جرائم غير قانونية"

ولم تقدم تفاصيل عما تنطوي عليه تلك الإجراءات، أو الجرائم التي قد يكون قد ارتكبها.

وفي حال الموافقة على طلب الشركة بعودة سهمها للتداول، سيتم ذلك بدءا من غد الثلاثاء ببورصة هونج كونج.