الرئيس السيسي: عملنا على إعادة بناء المؤسسات بشكل يصعب على الأشرار استهدافها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عملت على بناء الانطباع وإعادة بناء المؤسسات بشكل مختلف عما كانت عليه، يحيث يصعب على الأشرار استهدافها.



جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.



وأضاف أن الجميع بما في ذلك مؤسسات الدولة شارك في البناء وتقديم التضحيات، مشيرا إلى مساهمة وزارة الخارجية عبر تخفيض المرتبات ثلاث أو أربع مرات.



وأكّد أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية دفعتا ثمنا كبيرا، موضحا أن وزارت الداخلية أخذت تعمل على إعادة بناء نفسها بجانب جهودها في مكافحة الجريمة.



وأشار إلى أن هذه الفكرة كانت بقصد تراجع الشعور بالقلة.



ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.