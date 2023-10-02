تبون: لا تقشف مع قوت الجزائريين

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن أن تنظيم عمليات الاستيراد هدفه تشجيع وحماية المنتج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين، وأن " دعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية".



وشدد تبون، خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد، على " ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة، بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة".



وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون، أكد أن " دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية، وهي تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين".



ولفت تبون إلى أن الدولة الجزائرية " قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة".



من جهة أخرى ،أمر تبون، باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة المزارعين الذين مسّهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز، وتأجيل دفع القروض الزراعية لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد، إضافة إلى تعويض المزارعين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا، مع الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن.