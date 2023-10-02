الرئيس السيسي: فرصة كبيرة ومتاحة في حجم الطلب على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فرصة كبيرة متاحة في حجم الطلب على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حاثا على استغلال ذلك.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد، أن العالم غير قادر على استيعاب حجم الطلب بعدما قدّمت كل دولة أقصى ما لديها.

وتابع: «أنا علشان أعمل مصنع سواء حديد وصلب أو سيارات أو غيره.. بدخل في منافسة كبيرة واستثمارات ضخمة قد لا تكون متوفرة.. وعندي قطاع (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بقول لكل أب وأم وللدراما والإعلام لازم أسوق فكرته».

واستطرد: «الآباء والأمهات لغاية دلوقتي بيقعدوا بولادهم أمام مراكز الدروس الخصوصية.. لو حد قعد بولاده في الحتت دي هتبقى فيه فرصة عمل بأرقام تغني الشاب والشابة تماما».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس السبت ويستمر حتى غدا الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.

وكان اليوم الأول قد شهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد؛ شارك فيها كبار الوزراء كالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.