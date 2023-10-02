أوكرانيا تجرى مباحثات مع جميع الأطراف الأمريكية من أجل استمرار المساعدات

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن أوكرانيا تجري مباحثات مع الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن بهدف تأمين استمرار المساعدات الأمريكية لمواجهة العملية العسكرية الروسية.



وقال على هامش المباحثات مع وزراء خارجية الدول الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن هناك إنهاء انتهاء الدعم الأمريكي.



وأضاف أن "الولايات المتحدة تتفهم أن ماهو على المحك في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا"، موضحا "أن الأمر يتعلق باستقرار العالم والقدرة على التوقع".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث المشرعين في الكونجرس على الحفاظ على تدفق المساعدات المالية لأوكرانيا، بعد ساعات من اتفاق الميزانية الذي جرى في اللحظة الأخيرة.



وتجنب الكونجرس الأمريكي الذي يشهد استقطابا شديدا إغلاق الحكومة الذي يدخل حيز التنفيذ أمس الأحد من خلال تمرير مشروع قانون في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تدفق التمويل الاتحادي لمدة 45 يوما.



ولكن من أجل ضمان الإجراء المؤقت من خلال الكونجرس، تم إسقاط المساعدات الإضافية لأوكرانيا. وعبر الجمهوريون اليمينيون المتطرفون على وجه الخصوص عن معارضتهم المتزايدة لتخصيص المزيد من الأموال لأوكرانيا.