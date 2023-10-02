بدء تسكين الطلاب الجدد والقدامى بالمدن الجامعية في جامعات القاهرة الكبرى

بدأت إدارات المدن الجامعية في جامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وعين شمس وحلوان" تسكين الطلاب القدامي والمستجدين من حملة الثانوية العامة الحكومية، وذلك وفقًا للجداول المعلنة عبر المواقع الإلكترونية للمدن الجامعية.

وقال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد الخشت، إنه سيتم تسكين الطلاب المستجدين وإعلان جداول تسكينهم لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات الالتحاق بكلياتهم، موضحًا أن المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، مشيرًا إلى توجيهه باستيعاب أعداد الطالبات فورًا للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، وتوفير الرعاية لجميع الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم.

وأضاف أن عمليات التسكين بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات بدأت وتستمر حتى الاثنين 9 أكتوبر، كما بدأ التسكين بمدينة الطالبات بالجيزة ويستمر حتى الأحد 8 أكتوبر، وبدأ التسكين بمدينة رعاية الطالبات ومستمر حتى اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر.

وأكد أن الجامعة تحرص على الاهتمام بالمدن الجامعية والعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات لجميع الطلاب المغتربين والوافدين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على الإبداع، مشيرًا إلى أن المدن الطلابية لجامعة القاهرة ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

وتابع: جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير ضخمة من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية.

من جهته، أعلن رئيس جامعة حلوان، الدكتور سيد قنديل، عن استعدادات مكثفة تقوم بها المدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد، وتوفير كافة الخدمات داخل المدينة الجامعية، لضمان راحة وسلامة الطلاب، لخلق بيئة تعليمية مشجعة ومحفزة للطلاب.

وأشار إلى استمرار فتح التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام رفاعى، أنه تم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية خلال فترة دراستهم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، خالد زكى، إن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى الملف به صورتين ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، وصروتين من شهادة ميلاد الطالب، والاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، و12 صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.