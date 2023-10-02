 حريق الإسماعيلية.. الأدلة الجنائية تعاين موقع مديرية الأمن - بوابة الشروق
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حريق الإسماعيلية.. الأدلة الجنائية تعاين موقع مديرية الأمن

أميرة محمدين
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 11:44 ص

دفعت الحماية المدنية بخزانات مياه خاصة بالتبريد لمنع إعادة اشتعال النيران فى مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وتواصل سيارات الدفاع المدنى أعمالها فى إطفاء الأجزاء الداخلية من الحريق بعد إخماد ألسنة اللهب الهائلة، التى انتشرت بالمبنى وتسببت فى تفحمه بالكامل.

ورصدت "الشروق" توجه رجال الأدلة الجنائية إلى موقع الحريق استعدادا لدخول المبنى ومباشرة التحقيق فى أسباب الحادث، ووصول المزيد من الروافع والأوناش من بينهم رافعة ضخمة تطلبت كسر جزء من سور المبنى للدخول بحثا عن مصابين آخرين أو وفيات.

وأكد شهود عيان سماع أصوات استغاثة صادرة من نوافذ المبنى وإشارات ضوئية للتنبيه بتعرضهم للخطر فى اللحظات الأولى لاشتعال الحريق.


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