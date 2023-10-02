إيسا: صاروخ فيجا - سي الأوروبي لن يعود للطيران قبل نهاية العام المقبل

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قالت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) اليوم الإثنين، إن صاروخ "فيجا -سي" الأوروبي الذي تعرض إطلاقه للفشل عدة مرات، لن ينطلق مرة أخرى حتى أواخر العام المقبل على الأقل بعد ظهور مشكلات خلال التجارب الأخيرة.

وبعد نجاح رحلته الأولى في يوليو 2022، انتهت المهمة التجارية الأولي لصاروخ "فيجا-سي" الأوروبي بعد وقت قصير من انطلاقه من قاعدة كورو الفضائية الأوروبية بجويانا الفرنسية في ديسمبر الماضي.

وتم إنهاء المهمة بعد أن انحرف الصاروخ عن مساره بعد دقائق قليلة من الإطلاق بسبب مشكلة في محرك الصاروخ "زيفيرو- 40" في المرحلة الثانية.

ودفعت الضربة الكبرى لرحلات الفضاء الأوروبية وكالة الفضاء الأوروبية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

وأخفق المحرك بعد ذلك في يونيو الماضي ، أثناء اختبارات الحريق الثابتة باستخدام مادة جديدة.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية وشركاؤها إن الفوهة التي تسببت في الفشل تضررت بشدة.

وأوصت اللجنة بأن هناك حاجة أساسية إلى إعادة تصميم الفوهة واختبارها قبل أن يتم استخدام صاروخ فيجا -سي بشكل تجاري.

يشار إلى أن المقاول الرئيسي لصاروخ فيجا- سي هو شركة أفيو الإيطالية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في باريس اليوم الاثنين، إن هذه العملية ستستغرق عدة أشهر وأنه لن يتم إطلاق صاروخ فيجا -سي مرة أخرى حتى نهاية العام المقبل.