الرئيس السيسي: كل مليون مواطن يحتاجون مليار متر مكعب من المياه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل مليون مواطن يحتاجون مليار متر مكعب من المياه.

وأضاف الرئيس خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «في عام 2040 هيوصل عدد السكان لـ 140 أو 150 مليون نسمة.. الـ50 مليون (الزيادة) محتاجين 50 مليار متر مياه.. طاب خليهم 25 مليار.. هنجيبهم إزاي؟».

وتابع: «(الوضع ده) وأنا مثبت كل المياه اللي هتجيلك.. وكمان كل مشروعات معالجة المياه وصلنا فيها للحد الأقصى».

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.