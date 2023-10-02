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رفعت وزارة الزراعة الأوكرانية توقعاتها لمحصول الحبوب في البلاد خلال العام الزراعي الحالي بنسبة 2% إلى 57.5 مليون طن، في حين كانت توقعات الوزارة في 10 أغسطس الماضي تبلغ 56.4 مليون طن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الظروف المناخية المواتية ستساعد في زيادة المحصول والذي يتضمن 21.7 مليون طن قمح و5.7 مليون طن شعير و28.5 مليون طن ذرة.

كما رفعت الوزارة توقعاتها لمحصول الحبوب الزيتية بنسبة 6.4% إلى 21.6 مليون طن تتضمن 13 مليون طن من حبوب دوار الشمس و4.6 مليون طن فول صويا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الزراعة تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية في سبتمبر الماضي بنسبة تبلغ نحو 50% سنويا.

ووصل حجم الصادرات إلى 1.75 مليون طن، مقابل 3.67 مليون طن كانت البلاد قد قامت بشحنها قبل عام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن صادرات الحبوب الاوكرانية تراجعت بنسبة 20% منذ مطلع الموسم في الأول من يوليو، بالمقارنة مع العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي تسمح بتصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود، ومهاجمتها لمنشآت في موانئ أوكرانية، من بينها منشأة مطلة على نهر الدانوب.