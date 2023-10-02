وزير البترول يشارك في معرض أبوظبي الدولي (أدبيك 2023)

شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم في افتتاح مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) في نسخته التاسعة والثلاثين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات والذي يعقد تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا"، بمشاركة لفيف من الوزراء وقادة قطاع الطاقة وكبريات الشركات عالمياً في هذا القطاع الحيوي وفقا لبيان وزارة البترول.

يضم الحدث الذي افتتحه نائب رئيس دولة الامارات ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نحو ٢٢٠٠ شركة عالمية للطاقة ونحو ١٦٠٠ متحدث ومشارك رفيع المستوي من الوزراء ورؤساء الشركات العالمية وواضعي السياسات والخبراء.

وأوضح طارق الملا أن هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الامارات الشقيقة يأتي استمرارا للحوار العالمي حول خفض الانبعاثات، خاصة وأن مصر نجحت في وضع صناعة البترول والغاز كشريك اساسي في تنفيذ حلول خفض الكربون من خلال قمة المناخ Cop27 اواخر العام الماضي بشرم الشيخ.

وأضاف الملا أن انعقاد قمة المناخ Cop28 في دولة الامارات نهاية الشهر المقبل يعزز من أهمية الدورة الحالية من مؤتمر أديبك التي تأتي قبيل القمة المرتقبة، حيث يضم مؤتمر أديبك حشدا هائلا من الدول والمسئولين والمستثمرين وخبراء الصناعة لتحقيق التعاون و تكاتف الجهود في إزالة التحديات نحو تعزيز الاستثمار في خفض الكربون وإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

وذكر الملا أن الوقود الأحفوري وعلى الأخص الغاز الطبيعي سيلعب دورا حاسما في مرحلة الانتقال نحو الطاقة الخضراء للحفاظ علي أمن الطاقة للشعوب بالتوازي مع تحقيق الاستدامة بالصناعة، لافتاً إلى أن مصر وضعت صناعة الوقود الأحفوري لديها في مسار خفض الكربون بالعمل على عدة اتجاهات لتطبيق كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ومشروعات استرجاع غازات الشعلة والتحول إلى الغاز الطبيعي الوقود الانتقالي الأنظف والعمل على إدخال تكنولوجيا جمع والتقاط وتخزين الكربون.

وشهد الافتتاح جلسة وزارية رئيسية تحت شعار الحدث "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معا" بمشاركة كل من سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وألب ارسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جمهورية تركيا، و سيباستيان لون بوردويا، وزير الطاقة في جمهورية رومانيا، وهيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، والتي سلطت الضوء على مجموعة من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بإمدادات الطاقة في العالم.