قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم الصوامع يصل حاليا إلى 3.5 مليون طن، تكفي لمدة خمسة أشهر، بجانب الصوامع الموجودة في المطاحن.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن عدد الصوامع في السابق كانت 32 صومعة في حين كان سعة كل صومعة قليلة، حيث تراوحت بين 30 و40 ألف طن، في حين تبلغ السعات الجديدة 60 و90 و120 ألف طن.

وأوضح أن البنك الدولي دعَّم 21 صومعة بينها صوامع جديدة، وأهمها موجود في جنوب البلاد سواء في توشكى أو شرق العوينات أو سيوة، وجميعها أصبحت مصدرا رئيسيا لإنتاج القمح.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.