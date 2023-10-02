 ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا - بوابة الشروق
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ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا

وكالات
نشر في: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 1:18 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أكتوبر 2023 - 1:18 م
رحبت ألمانيا بإبداء الصين دعمها لإطار مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً، وذلك في بيان مشترك بعد حوارهما المالي في فرانكفورت.

وتضمن إعلان قمة مجموعة العشرين في سبتمبر، الموافقة على معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل «بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية»، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأحد، بعد اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج: «نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم أيضاً بذلك في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعباً مهماً في السياسة العالمية».

ولم يقدم البيان المشترك أو أي من المسئولين المزيد من التفاصيل حول قواعد خطط إعادة الهيكلة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

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