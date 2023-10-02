المعارضة البولندية: شركة النفط العملاقة أورلين تحافظ على انخفاض أسعار الوقود قبيل الانتخابات

قبل أسبوعين على إجراء الانتخابات البرلمانية في بولندا، اتهمت المعارضة شركة النفط العملاقة "اورلين" بمحاولة ترجيح كفة الانتخابات لصالح حزب القانون والعدالة القومي الحاكم من خلال خفض أسعار البنزين بشكل مصطنع.

وقال توماس تريلا، النائب عن تحالف "ليفيكا" اليساري اليوم الإثنين: "الحملة الانتخابية مستمرة و(رئيس اورلين) دانيل أوباتيك يخفض أسعار الوقود والنفط تقريبا كل يوم".

وتمتلك الدولة البولندية حصة تبلغ 27.5% في شركة "أورلين"، كما ينتمي رئيسها التنفيذي أوباتيك إلى حزب القانون والعدالة الحاكم.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت أسعار الوقود في بولندا من بين أقل الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي لعدة أسابيع.

يذكر أن متوسط سعر البنزين ووقود الديزل يبلغ حاليا في بولندا 5.99 زلوتي لكل لتر، ما يعادل 1.36 دولار.

ومع امتلاك شركة "اورلين" حصة سوقية تتراوح بين 65% و70%، تقوم الشركة بتحديد الأسعار، ويضطر الآخرون إلى الالتزام بها.

ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر الجاري.

وفي كل استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن، يتقدم حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، بفارق كبير، إلا أن المراقبين يقولون إنه لا يمكن استبعاد أن تحقق المعارضة الفوز.