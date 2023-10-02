براجانتينو يضرب بالميراس بثنائية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري البرازيلي

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صعد فريق براجانتينو إلى المركز الثاني في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما حقق فوزا صعبا أمام بالميراس وتغلب عليه 2 / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وتقدم بالميراس بهدف سجله إيندريك فيلبي موريرا دي سوزا في الدقيقة 15 ثم تعادل براجانتينو بهدف سجله إدواردو ساشا من ضربة جزاء في الدقيقة 61 .

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل لكن إيريك راميريز خطف هدف الفوز لبراجانتينو في الدقيقة 90 .

ورفع براجانتينو رصيده بذلك إلى 45 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف بوتافوجو المتصدر، بينما تجمد رصيد بالميراس عند 44 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.