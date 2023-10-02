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دافع بيري إريستوي، مدرب نانت، عن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعد طرده أمام رين، في الدوري الفرنسي.

وتلقى نانت هزيمة مساء أمس الأحد، أمام رين بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الفرنسي.

وقال إريستوي في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "الحكم احتسب ركلة مرمى، والكل رأى أن اللعبة ليست ركلة مرمى".

وأضاف: "الحكم كان على بعد 10 أمتار من اللعبة ومن المفترض أنه شاهد ما حدث بشكل واضح".

وأكمل: "كما أن الحكم رودي بوكيه صنع أجواء متوترة ولم يتمالك أعصابه".

وأتم مدرب نانت: "المباراة كانت متوترة وذلك نتيجة أننا كنا ندرك أننا لم نقم بواجبنا في المباراة، لكن في نفس الوقت نشعر بأن هناك من تسبب في هذا التوتر".