دافع بيري إريستوي، مدرب نانت، عن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، بعد طرده أمام رين، في الدوري الفرنسي.
وتلقى نانت هزيمة مساء أمس الأحد، أمام رين بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الفرنسي.
وقال إريستوي في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "الحكم احتسب ركلة مرمى، والكل رأى أن اللعبة ليست ركلة مرمى".
وأضاف: "الحكم كان على بعد 10 أمتار من اللعبة ومن المفترض أنه شاهد ما حدث بشكل واضح".
وأكمل: "كما أن الحكم رودي بوكيه صنع أجواء متوترة ولم يتمالك أعصابه".
وأتم مدرب نانت: "المباراة كانت متوترة وذلك نتيجة أننا كنا ندرك أننا لم نقم بواجبنا في المباراة، لكن في نفس الوقت نشعر بأن هناك من تسبب في هذا التوتر".