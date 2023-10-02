قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خطة الجسور والسدود في مدينة طابا يتم تنفيذها منذ سبع سنوات.

وأضاف الرئيس خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأحد: «كنا كل سنة تيجي السيول تشيل طريق فنصلحه بمليار جنيه.. بعد ما نصلح الطريق تيجي السيول السنة اللي بعدها تشيل الطريق تاني».

وأشار إلى أنه طالب بإتباع أسلوب علمي، يُكلف نحو خمسة مليارات جنيه، موضحا أن الوضع وصل إلى حد خروج قرية بأكملها تضم 7 أو 8 فنادق من الخدمة.

وطالب الرئيس، وزير الري الدكتور هاني سويلم، بأن يعرض عليه مخطط حماية الصعيد وشمال وجنوب سيناء من السيول، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ اللازم سريعا لغلق هذا الملف نهائيا.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.