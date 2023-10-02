أعلنت منصة إكس، اليوم، عن إضافة خيار الرسائل المباشرة للمشتركين فقط ، مما يسهل عملية المشاركة.

واوضحت المنصة، إنه يمكن لمنشئي المحتوى الذين لديهم اشتراكات قيد التشغيل حاليا تنشيط الخيار للسماح للمشتركين بإرسال الرسائل المباشرة إليهم داخل التطبيق ، بغض النظر عن الإعدادات المختلفة للرسائل المباشرة.

وأضافت: "لا يمكن لغير المتابعين والعملاء الذين لا يدفعون إرسال الرسائل المباشرة لصانع المحتوى داخل التطبيق، مع أنه لا يزال بإمكان صانع المحتوى جعل الرسائل المباشرة مفتوحة للجميع إذا اختار ذلك ، كما يمكن تطوير علامة جديدة للرسائل المباشرة الخاصة بالمشتركين، وذلك لتحديدها ومنحها الأولوية في البث المباشر".

يشار إلى أن المنصة في شهر يوليو الماضي حدثت الإعدادات الافتراضية للرسائل المباشرة، وذلك لمحاربة الرسائل غير المرغوب فيها، مما يعني أنه يمكن للمتابعين أو العملاء المعتمدين فقط إرسال الرسائل المباشرة إلى صانع المحتوى.